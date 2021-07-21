На Южном Урале лидеры местных отделений политических партий выдвигаются на выборы в Госдуму

Избирательные комиссии зарегистрировали больше 50 одномандатников

В Челябинской области продолжается прием документов по одномандатным избирательным округам от кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. На утро среды, 21 июля, в Челябинской области было зарегистрировано 50 одномандатников. По данным ОИК Челябинской области, в течение дня к ним присоединились семь человек.

Руководитель партии «Новые люди» в Челябинской области Максим Гулин подал документы на выдвижение на выборы депутатов Госдумы от Челябинского одномандатного округа. Кроме того, Гулин выдвинут на съезде партии в начале июля во главе федерального списка по Челябинской области.

В Коркинском округе партией «Родина», как и ожидалось ранее, выдвинут предприниматель Сергей Крылов. Здесь же выдвинут и 34-летний Игорь Росляков от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Его однопартиец Максим Смагин подал документы по Металлургическому одномандатному округу.

Бывший лидер южноуральских «коммунистов», ныне руководитель «Российской партии за свободу и справедливость» Петр Свечников подал документы по Златоустовскому округу. Здесь же выдвинулась Валентина Комкова, возглавляющая местное отделение партии «Яблоко» в Миассе.

В Магнитогорском одномандатном округе приняты документы первого секретаря регионального отделения партии «Коммунисты России» Максима Степанова.