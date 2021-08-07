В Челябинской области избирательный фонд пополнился у четырех партий

Больше всего средств у «Единой России» — 55 миллионов рублей

По данным на 6 августа избирательный фонд пополнился только у четырех партий региональных отделений, сообщили накануне в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.

Согласно Облизбиркому, в фонд «Единой России» поступило 55 миллионов рублей, КПРФ — 2,4 миллиона рублей, «Партии пенсионеров» — 1,5 миллиона рублей и «Справедливой России — За правду» — 2 миллиона 837 тысяч рублей 66 копейки.

Фонды остальных партий, в числе которых ЛДПР, «Зеленая альтернатива», «Партия роста», «Родина», «Яблоко» и другие, пока пусты.

Данные предоставлены ПАО «Сбербанк» и другими кредитными организациями.

Отметим, избирательные фонды политических партий пополняют кандидаты, партии и избирательные объединения, также перечисляются добровольные пожертвования. Деньги тратят на материально-техническое обеспечение, оплату труда избирательного штаба, сбор подписей, внесение избирательного залога, а также на различные виды агитации.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут в Челябинской области с 17 по 19 сентября 2021 года.