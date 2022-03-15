Сменилось руководство судов в Тракторозаводском и Советском районах Челябинска

Новый глава Тракторозаводского райсуда еще прокурором участвовал в процессе по заказному убийству, председатель Советского райсуда вела знаменитое «дело оперов»

Указом президента РФ Владимира Путина в Челябинске назначены новые председатели районных судов. Суд Советского района возглавила Инна Маркова, ее предшественник, и. о. председателя Григорий Важенин, поставлен руководить Тракторозаводским райсудом, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службах ведомств.



Инна Маркова как раз начинала работу секретарем судебного заседания в Советском райсуде. С 2014 года служила судьей в Центральном районе. Именно Инна Геннадьевна вела знаменитое «дело оперов». Напомним, в 2014 году четыре сотрудника областного угрозыска попали под обвинение в избиении задержанного автоугонщика. Двое оказались в СИЗО, двое скрывались в течение полутора лет. Уже в ходе судебного процесса выяснилось, что полицейских подставила преступная группа Романа Килиевича, поставившая в Челябинске и области на поток угоны дорогих иномарок. В итоге сторона обвинения уже в день оглашения приговора полностью отказалась от своих позиций и Инна Маркова полностью оправдала офицеров. Последствия дела были весьма значительными: вскрылись преступления покрывавшего группу Килиевича сотрудника госбезопасности, а сами автоугонщики получили сроки уже по приговору Калининского райсуда.

С марта 2020 года Инна Маркова работала зампредседателя Ленинского суда, в начале марта 2022 года возглавила Советский райсуд.

Григорий Важенин в начале 2000-х годов работал следователем в прокуратуре Ленинского района, в 2006—2011 годах — прокурором в региональном надзорном органе. В 2011 году он представлял сторону гособвинения в процессе по делу о заказном убийстве замдиректора челябинского МУП «Мемориал» Алексея Марьина, тогда длительные срока получили заказчик, организатор и исполнитель убийства.

Затем Важенин перешел в судьи, в течение года работал в мировом судебном участке Центрального района, затем стал там же федеральным судьей. С апреля 2020 года — заместитель председателя, а затем и. о. председателя Советского райсуда Челябинска.