В Челябинске построят пять кольцевых автодорог

Замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров анонсировал несколько масштабных объектов дорожного строительства

Заместитель министра транспорта Южного Урала Александр Егоров и вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказали, какие новые объекты появятся в улично-дорожной сети Челябинска в ближайшие месяцы. Дискуссия чиновников с урбанистами развернулась на бизнес-форуме «Будущее города — 2021» в Челябинске.



Рассказывая о трудностях, стоящих перед улично-дорожной сетью областного центра, Максим Куляшов предложил решить одну из проблем «переразметкой» существующей дороги. Речь идет об улице Худякова на участке по направлению от шершневской плотины в центр Челябинска. Вице-мэр предложил ввести здесь три полосы вместо двух действующих: этот участок сильнее всего загружен в утренний час пик, а вот вечером наплыв автомобилистов не столь велик.

Куляшов анонсировал упор на приоритет общественного транспорта: так, уже в этом году выделенные полосы под транспорт появятся на Комсомольском проспекте, начинается проектирование «выделенок» на проспекте Ленина и улице Энгельса. И одновременно готовится реформирование системы маршрутов, чтобы новенькие «выделенки» не заполонили маршрутные «пазики». Александр Егоров дополнил, что готовятся новые маршруты на улицах Куйбышева и Елькина, других участках, где раньше не было общественного транспорта.

Кроме того, по словам Максима Куляшова и Александра Егорова, в ближайшей перспективе Челябинск будет охвачен пятью транспортными кольцами. Действующий ЧКАД — только четвертое из этих колец, если считать от центра, начато строительство элементов третьего кольца, соединяющего окраинные микрорайоны вроде Белого Хутора.