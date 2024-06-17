В Челябинске назначены выборы новой городской думы

Напомним, выборы пройдут по новому Уставу, принятому в мае текущего года

Сегодня, 17 июня, депутаты Челябинской городской думы приняли решение о назначении выборов в представительный орган в единый день голосования — 8 сентября. Официальная публикация решения состоится в среду, 19 июня.

Напомним, предстоящие выборы в думу пройдут по новому Уставу Челябинска, принятому в мае текущего года. Главный закон города предполагает одноуровневую систему управления городом (она действовала до 2014 года), а также прямые выборы в гордуму.

Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Напомним, ранее два созыва подряд горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек.