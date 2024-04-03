Наталья Котова о челябинской реформе: «Дорога от человека до чиновника станет короче»

Градоначальница прокомментировала изменения в системе местного самоуправления

Жителям Челябинска станет проще и понятнее, куда обращаться за решением городских проблем, а чиновники смогут более оперативно реагировать на жалобы. Мэр южноуральской столицы Наталья Котова рассказала Первому областному информагентству, что изменится для людей после ликвидации внутригородского деления южноуральской столицы на самостоятельные районы.

«Во-первых, будет более понятно, что есть один орган — администрация города Челябинска, куда можно обращаться с проблемами. Все эти годы жители так или иначе направляли предложения и обращения к нам, и мы транслировали их — по полномочиям — на уровень районов. И наоборот, когда в районы приходили вопросы, которые они не могут решить, не имея соответствующих полномочий, их приходилось поднимать на уровень администрации города. И какой-то временной интервал на это уходил. Во-вторых, терялось не только время, но и возможности. Например, в отношении дорог нужно обращаться в комитет дорожного хозяйства городской администрации. Что касается поселковых дорог, например грейдирования, это полномочия районов. Но обычный человек этого не знает. И вот эта бесконечная переписка приводила к тому, что иногда терялась актуальность запросов», — рассказала Наталья Котова.

Она отметила, что вертикальная система управления позволит улучшить управляемость городского хозяйства и даст возможность службам быстрее реагировать на запросы граждан.

«По сути, для жителей укорачивается путь от человека до чиновника, а последние, в свою очередь, могут быть более оперативными. И в этом смысле, я считаю, вертикальное управление себя оправдывает, управляемость становится намного выше», — добавила градоначальница.

Напомним, на мартовском заседании Заксобрания Челябинской области была поддержана инициатива челябинских депутатов о прекращении почти 10-летнего эксперимента о двухуровневой системе местного самоуправления, когда Челябинск был наделен статусом городского округа с внутригородским делением, а семь районов города имели статус самостоятельных муниципальных образований с собственными бюджетом и полномочиями. Изменения в Устав города Челябинска должны быть внесены до 20 июня 2024 года.