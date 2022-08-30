В Агаповском районе выбрали четырех кандидатов на должность главы района

7 сентября местные депутаты выберут нового руководителя муниципалитета

В Агаповском районе 30 августа прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Участники конкурса прошли тестирование и озвучили свое видение о социально-экономическом развитии района. Вице-губернатор Алексей Фартыгин рассказал ИА «Первое областное», кто прошел отбор.

Напомним, кандидатов отбирали два вице-губернатора: Сергей Сушков и Алексей Фартыгин. Кроме того, в комиссии состоит депутат регионального ЗСО Анатолий Брагин. К отбору допустили 17 кандидатов. Они ответили на вопросы комиссии, а затем зачитали свои доклады о социально-экономическом развитии Агаповского района.

«Наибольшее количество баллов набрал руководитель Магнитогорского отделения „Почты России“ Артем Яхимович. Также отбор прошли начальник юридического отдела администрации района Максим Бондаренко, глава управления по имуществу Татьяна Лукашова и заместитель главы района Алексей Мирошин», — пояснил Алексей Фартыгин.

7 сентября депутаты Собрания депутатов Агаповского района выберут главу. Как сообщало ИА «Первое областное», Агаповский район остался без главы после того, как Байдавлет Тайбергенов был арестован по обвинению в получении крупной взятки. На конкурс заявились сразу 17 человек.