Конкурс на главу Агаповского района проведут два вице‑губернатора и экс‑прокурор

Алексей Текслер сформировал региональную часть комиссии по выборам нового руководителя муниципалитета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сформировал региональную часть конкурсной комиссии для отбора кандидатов в главы Агаповского района вместо попавшего под уголовное дело Байдавлета Тайбергенова. Список персоналий опубликован на портале правовой информации. Баталии обещают быть жаркими: на место руководителя муниципалитета претендуют сразу 17 человек.



Как следует из текста распоряжения главы региона, в конкурсную комиссию войдут сразу два вице-губернатора: действующий куратор южных территорий Челябинской области Сергей Сушков и его предшественник на этом направлении Алексей Фартыгин, ныне отвечающий за взаимодействие с правоохранительными и силовыми структурами. Кроме того, в комиссии состоит депутат регионального ЗСО Анатолий Брагин, на сегодня председатель комитета по госстроительству, законодательству и местному самоуправлению, а в прошлом прокурор Челябинской области.

Как сообщало ИА «Первое областное», Агаповский район остался без главы после того, как Байдавлет Тайбергенов был арестован по обвинению в получении крупной взятки. На конкурс заявились сразу 17 человек.

В их числе — три чиновника, два представителя медиасферы, два сотрудника ПАО ММК, пенсионер МВД, школьный учитель, два фермера, начальник местного почтамта и представители других профессий.

Сам конкурс стартует 30 августа.