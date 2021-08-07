В Агаповском районе в большой школе заменят все окна

Соответствующее поручение в ходе визита дал Алексей Текслер

Сегодня, 7 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Агаповском районе. В ходе визита глава региона посетил самую большую школу в Агаповке и принял решение поменять в учреждении все окна, передает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

На сегодняшний день в школе № 1 идет масштабный ремонт: там обновят полы, покрасят стены, заменят оборудование, установят сигнализацию. Кроме того, в учреждении построят лабораторию. Однако и учителя, и ученики жалуются на то, что зимой в школе холодно. В связи с этим Алексей Текслер принял решение заменить все окна в образовательном учреждении.

«Заменим все окна на пластиковые, средства выделим, возьмите на контроль, чтобы максимально быстро все сделали»,— сказал губернатор главе Агаповского района Байдавлету Тайбергенову.

Глава района пообещал выполнить поручение за месяц.

Также губернатор Челябинской области пообщался с детьми, занимавшимися на новом футбольном поле, и призвал их брать пример с Ирины Деминой, дважды серебряного призера чемпионата первенства России по кикбоксингу.

Ранее Алексей Текслер осмотрел пожарную часть и ДК.