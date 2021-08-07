Алексей Текслер проинспектировал пожарную часть и ДК в Агаповском районе

Губернатор продолжает работу на юге области, начатую еще до прилета президента

7 августа губернатор Челябинской области проводит в Агаповском районе. В планах главы региона — оценка перспектив на урожай, пожарной безопасности и реализации проектов комфортного городского пространства, сообщает корреспондент Первого областного агентства с места событий.

Первым делом Алексей Текслер проинспектировал пожарное депо в поселке Буранном. Немудрено: напомним, 8-12 июля на юге области бушевали лесные пожары, прорвавшиеся в поселки Карталинского района Джабык и Запасное. Проблеме лесных пожаров даже был посвящен визит президента РФ Владимира Путина, прошедший 6 августа.

Неудивительно, что в инспекторской поездке по Агаповскому району Алексей Текслер первым делом осмотрел местное пожарное депо в поселке Буранном. Отряд здесь заступил на боевое дежурство еще в конце 2017 года, под его охраной находятся сам Буранный и еще 11 населенных пунктов. Всего — более 7400 человек.

«Хочу сказать вам спасибо за работу во время февральского бурана и участие в ликвидации пожара в Карталинском районе. В этом году мы начинаем масштабное обновление техники в целом по региону. Об этом накануне я доложил президенту»,— похвалил пожарных Алексей Текслер.