ЦИК не увидел серьезных нарушений на выборах в Челябинской области

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила о случаях вбросов бюллетеней на территории восьми регионов, в их числе нет Челябинской области

Еще не завершились выборы в регионах РФ к западу от Челябинской области, но ЦИК уже подтвердил информацию о 12 случаях так называемого вброса в восьми субъектах Российской Федерации. В Челябинской области обошлось без подобных эксцессов, сообщает пресс-служба Центризбиркома.



По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, на данный момент подтвердились случаи вброса бюллетеней в Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. В трех случаях председатели участковых комиссий уже отстранены от исполнения обязанностей.

«Мы делаем все, чтобы выборы прошли честно и открыто. Мы проводим постоянный мониторинг в комиссиях, разбираемся с каждым случаем, потому как любые противоправные действия должны жестко пресекаться», — заявила Элла Памфилова.

Как сообщало Первое областное информагентство, в Челябинской области на данный момент зафиксировано 15 случаев нарушения оформления документов при надомном голосовании. В результате, по словам председателя Челябинского облизбиркома Сергея Обертаса, было аннулировано около двух тысяч бюллетеней, то есть при подсчете голосов не будет принят во внимание выбор порядка тысячи избирателей (каждый получал по два бюллетеня, для голосования за партии и кандидатов-одномандатников. — Ред.).

«Это знак качества. Мы, не дожидаясь каких-либо вопросов, оперативно реагируем на такие ситуации. И как говорит Элла Александровна [Памфилова], выполняем это поручение. Если будут какие-то ситуации, которые будут влиять на волеизъявление граждан, мы будем действовать решительно. Если нужно — привлекать правоохранительные органы, они готовы нам оказать всестороннюю помощь», — заявил Сергей Обертас, комментируя сообщения о нарушениях.