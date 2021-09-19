За 5 часов до конца выборов проголосовало 38% жителей Челябинской области

В 13 муниципалитетах явка превысила 50 процентов

На 15:00 часов 19 сентября в выборах в Госдуму РФ приняли участие 38,46% жителей Челябинской области, или 994 тысячи 220 человек, сообщил ИА «Первое Областное» председатель регионального избиркома Сергей Обертас.



С утра 19 сентября лидерство по явке занимает Троицк: В Троицком районе проголосовали 58,38% избирателей, а в городе Троицке 54,96%. Также в лидерах держатся Нагайбакский (58,34%) и Октябрьский (58,28%) районы и город Трехгорный, где успели проголосовать 56,06% жителей. Кроме того, больше половины граждан исполнили гражданский долг в поселке Локомотивном, Катав-Ивановске и Варненском, Уйском, Каслинском, Агаповском, Пластовском, Чесменском районах.

Аутсайдеры выборной явки сохраняют постоянство. В топ-5 антирейтинга входит Курчатовский (26.14%), Центральный (29,51%), Калининский (29,69%) и Тракторозаводский (31,56%) районы, а так же Златоуст, где проголосовали 31,07% граждан.

Сергей Обертас рассказал так же, что на 15 избирательных участках из действующих 2285-ти зафиксированы нарушения, в основном в сфере надомного голосования, из-за чего в регионе были аннулированы около 2000 заполненных избирательных бюллетеней. Это означает, что при подведении итогов выборов, не будет учтено волеизъявление порядка тысячи жителей региона.

Напомним, на избирательных участках или при надомном голосовании каждый избиратель получает два бюллетеня — со списком партий и кандидатов-одномандатников.

До окончания выборов остается менее 4 часов. Избирательные участки в Челябинской области закроются в 20:00 местного времени.