Троицкий суд продлил срок задержания местного вице-мэра на трое суток

Правоохранительные органы получили право держать Вадима Германа в ИВС до вечера 19 декабря.

Как сообщил «Первому областному» информагентству глава Троицка Александр Виноградов, его заместителю по городскому хозяйству так и не избрали меру пресечения. Вместо этого следователь ходатайствовал перед судом о продлении срока задержания на 72 часа. Суд удовлетворил эту просьбу. Доводы стороны защиты о том, что держать чиновника в камере вообще не имеет смысла, оставлены без внимания.

Напомним, Вадим Герман был задержан 14 декабря. На данный момент ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий: по версии следствия в конце 2019 года Герман передал в управление другому юрлицу оборудование на центральных тепловых пунктах компании «Теплосервис». Правда, в администрации города напоминают, что этот шаг спас Троицк от теплового коллапса и вообще Вадим Герман совершил его после соответствующего решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и с личного одобрения городского прокурора.