СР утвердила обвиняемого во взятке депутата Госдумы из Челябинска кандидатом в главы Удмуртии

Кандидатура Вадима Белоусова утверждена на конференции регионального отделения партии

Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов выдвинут решением республиканского отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» кандидатом на пост главы Удмуртской Республики. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе отделения партии.

«Состоялась конференция регионального отделения партии. Речь шла о подготовке к выборам главы Удмуртской Республики и депутатов Государственного совета, которые состоятся в сентябре. Кандидатом на пост главы Удмуртской Республики единогласно утвержден председатель совета регионального отделения, депутат Госдумы Вадим Белоусов»,— сообщили в пресс-службе партии.

На момент публикации его кандидатура официально не утверждена: на сайте центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Вадима Белоусова в списке зарегистрированных кандидатов на пост главы нет.

Напомним, в Московском городском суде 8 июня начались прения сторон по уголовному делу Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взяток на три миллиарда рублей. Гособвинитель озвучил позицию прокуратуры и запросил наказание для Белоусова в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. По версии следствия, он вместе своей тещей — бывшим главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Маргаритой Бутаковой получил от дорожно-строительной компании взятки в размере 3,4 миллиарда рублей взамен на помощь в распределении госзаказов на ремонт и строительство дорог.

В Государственную думу РФ челябинец Вадим Белоусов был избран в 2021 году избран в составе федерального списка кандидатов от Социалистической политической партии «Справедливая Россия — За Правду». При этом в нижней палате Федерального собрания он представляет именно Удмуртию.