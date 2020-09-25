Штаб «Справедливой России» на выборах в Госдуму возглавит Валерий Гартунг

Руководить избирательной кампанией партии будет лидер фракции Сергей Миронов.

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Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг возглавит избирательный штаб на выборах в Государственную думу. Об этом сообщили в телеграм-канале партии.

«Валерий Гартунг во главе федерального предвыборного штаба „Справедливой России“ на выборах в Госдуму-2021 — это, прежде всего, важная карьерная история для самого Гартунга. Как опытный публичный политик с флером оппозиционности он может быть востребован в период трансфера власти. Перспективы СР на госдумовскую кампанию именно в Челябинской области изначально неплохие, но внутрипартийное повышение статуса Гартунга вряд ли дает дополнительный бонус челябинским эсерам», — прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников.

Отметим, что руководить избирательной кампанией партии будет лидер фракции Сергей Миронов.