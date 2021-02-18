Сергей Гомоляко выдвинется в Государственную думу от «Единой России»

Спортивный директор «Металлурга» принял предложение Алексея Текслера

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко станет вторым участником предвыборной тройки, которую «Единая Россия» выдвинет в Государственную Думу по списку от Челябинской области. Бывший хоккеист принял предложение губернатора Алексея Текслера. Эту информацию медиахолдингу «Первый областной» подтвердил сам Сергей Гомоляко.



«Да, действительно. Поступило предложение от губернатора Алексея Текслера поучаствовать в праймериз. Я готов работать в команде губернатора, продвигать спорт и развивать его в области. Поэтому предложение принял»,— сказал Сергей Гомоляко.

Напомним, 51-летний Сергей Гомоляко — уроженец Челябинска. Хоккейную школу он прошел в Уфе, однако несмотря на это начал профессиональную карьеру в «Тракторе», цвета которого защищал до 1995 года. Главные спортивные достижения Сергея Гомоляко связаны с магнитогорским «Металлургом», куда хоккеист перешел из состава челябинцев. Как игрок «сталеваров» нападающий выиграл чемпионство России 1999 года, серебро 1998 года, бронзу 1993, 1994 и 2000 годов, а также стал победителем Евролиги 1999 и 2000 годов. В декабре прошлого года Сергей Гомоляко вернулся в Магнитогорск и стал спортивным директором «Металлурга».