Сергей Гомоляко вернулся в «Металлург»

Экс-хоккеист стал спортивным директором «сталеваров»

Сергей Гомоляко стал спортивным директором магнитогорского «Металлурга». О подписании соглашения с 50-летним специалистом в пятницу, 18 декабря, объявили в пресс-службе «сталеваров».

Бывший хоккеист уже работал на административной должности в «Металлурге». С октября 2011 года он был тренером магнитогорского «Металлурга», а с 2012 года — помощником главного тренера и менеджером по селекции. После этого с марта 2013 года по сентябрь 2014 года Сергей Гомоляко был начальником «Металлурга».



«Изменения в структуре руководства „Металлуга“. Хоккейный клуб „Металлург“ подписал соглашение с Сергеем Юрьевичем Гомоляко, который займёт должность спортивного директора»,— рассказали в пресс-службе магнитогорцев.

Отметим, Сергей Гомоляко — мастер спорта международного класса, тренер и воспитанник хоккейных школ Уфы и Челябинска. Вою карьеру он начинал в челябинском «Металлурге» и «Тракторе», а затем, с 1995 по 2000 и с 2002 по 2003 защищал цвета «Магнитки». Именно с магнитогорским клубом Сергей Гомоляко выиграл чемпионство России 1999 года, серебро 1998 года, бронзу 1993, 1994 и 2000 годов, а также стал победителем Евролиги 1999 и 2000 годов.