Сергей Буяков заявился на праймериз «Единой России» для выборов в Госдуму

Председатель Челябинской гордумы намерен участвовать в отборе кандидатов

Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», в рамках которого будут отобраны кандидаты для выдвижения в Государственную Думу РФ.

По словам политика, процедура праймериз важна для жителей региона, так как позволяет кандидатам отчитаться о результатах своей работы, обозначить проблемы и представить планы на будущее.

«Перед этим голосованием мы подводим итоги своей работы, рассказываем о достижениях и проблемах, с которыми пришлось столкнуться. Рассказываем о своих планах, что мы хотим поменять, как мы хотим улучшить жизнь южноуральцев. Праймериз „Единой России“ — это еще и возможность рассказать людям о народной программе партии», — отметил Сергей Буяков.





Он также добавил, что народная программа партии базируется на проектах, сформированных на основе обращений жителей области и Челябинска.

