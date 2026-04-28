Анна Воронова заявилась на праймериз ЕР для выборов в Госдуму

Ее опыт будет полезен в законотворческой деятельности на федеральном уровне

«Я приняла решение участвовать в праймериз прежде всего для того, чтобы получить еще одну возможность для служения нашему региону, городу. Я родилась и выросла в Челябинске, всю жизнь здесь проживаю, имею на сегодня большой юридический опыт, который может быть очень полезен в законотворческой деятельности на федеральном уровне. Плюс по долгу службы я вижу внутрирегиональную повестку уже на протяжении нескольких лет, знаю проблемы, которые требуют обсуждения на федеральном уровне, чувствую в себе силу на эту работу»,

— сказала Анна Воронова.

«Я больше ориентирована на социальную проблематику, на поддержку многодетных семей. У меня самой двое детей, поэтому я вижу себя эффективной по этому направлению»,

— отметила Анна Воронова.

Генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в Государственную думу РФ. Церемония подачи заявления прошла в региональном исполнительном комитете партии.Главной причиной своего выдвижения Анна Воронова назвала желание применить накопленный опыт на федеральном уровне на благо Челябинской области.Отвечая на вопрос о программных инициативах, она подчеркнула, что как женщина в первую очередь намерена заниматься социальной проблематикой. По ее словам, ключевое направление — это улучшение жизни людей и поддержка семьи.В ходе процедуры подачи документов представители оргкомитета разъяснили кандидату дальнейшие шаги. Также во время подачи заявления Анне Вороновой вручили две партийные книги: «„Единая Россия“ — партия большинства, партия президента» и «100 главных дел партии». Они знакомят с итогами работы ЕР и планами на 2026 год.Прием документов от кандидатов продлится до 30 апреля. Предварительное голосование «Единой России» стартует 25 мая и продлится до 31 мая. Итоги подведут в ночь на 1 июня. Победители представят партию на выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре.