Генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в Государственную думу РФ. Церемония подачи заявления прошла в региональном исполнительном комитете партии.
Главной причиной своего выдвижения Анна Воронова назвала желание применить накопленный опыт на федеральном уровне на благо Челябинской области.
«Я приняла решение участвовать в праймериз прежде всего для того, чтобы получить еще одну возможность для служения нашему региону, городу. Я родилась и выросла в Челябинске, всю жизнь здесь проживаю, имею на сегодня большой юридический опыт, который может быть очень полезен в законотворческой деятельности на федеральном уровне. Плюс по долгу службы я вижу внутрирегиональную повестку уже на протяжении нескольких лет, знаю проблемы, которые требуют обсуждения на федеральном уровне, чувствую в себе силу на эту работу», — сказала Анна Воронова.
Отвечая на вопрос о программных инициативах, она подчеркнула, что как женщина в первую очередь намерена заниматься социальной проблематикой. По ее словам, ключевое направление — это улучшение жизни людей и поддержка семьи.
«Я больше ориентирована на социальную проблематику, на поддержку многодетных семей. У меня самой двое детей, поэтому я вижу себя эффективной по этому направлению», — отметила Анна Воронова.
В ходе процедуры подачи документов представители оргкомитета разъяснили кандидату дальнейшие шаги. Также во время подачи заявления Анне Вороновой вручили две партийные книги: «„Единая Россия“ — партия большинства, партия президента» и «100 главных дел партии». Они знакомят с итогами работы ЕР и планами на 2026 год.
Прием документов от кандидатов продлится до 30 апреля. Предварительное голосование «Единой России» стартует 25 мая и продлится до 31 мая. Итоги подведут в ночь на 1 июня. Победители представят партию на выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ О здоровье 12+ #СердцаЧЕ 16+ Дикий Урал 12+ Дикий Урал 2.0 12+ Дипломатическая миссия 12+ За и против 16+ Свидетели Победы 12+ Анатомия обмана 16+ Время рекордов 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Страна Росатом 12+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Наше все 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Весь спорт 12+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Южный Урал. Города 12+