Россельхознадзор на Урале возглавил новый руководитель

Анатолий Литовченко ушел на пенсию

На Урале сменился руководитель Россельхознадзора, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 29 декабря 2024 года временное исполнение обязанностей руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора согласно приказу министра сельского хозяйства РФ возложено на заместителя руководителя управления Игоря Трошкина. Государственный советник юстиции 3-го класса, Игорь Юрьевич трудится в управлении Россельхознадзора с июля 2024 года»,— говорится в сообщении.

Анатолий Литовченко покинул пост руководителя в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе: 1 января 2025 года ему исполнилось 65 лет.

Напомним, Анатолий Литовченко руководил уральским подразделением ведомства с октября 2021 года. До этого в 1996—2015 годах он пять раз избирался главой Увельского района, возглавлял Совет муниципальных образований Челябинской области. В 2016—2021 годах был депутатом Государственной думы РФ.