Анатолий Литовченко возглавил уральский Россельхознадзор

Бывший депутат Госдумы имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства

В управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям назначен новый временно исполняющий обязанности руководителя. Им с пятницы, 29 октября, стал Анатолий Литовченко, экс-депутат Госдумы по Коркинскому району и бывший глава Увельского района, сообщает пресс-служба управления.

Приказ о назначении подписан министром сельского хозяйства Российской Федерации. Согласно документу временно исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 29 октября 2021 года назначен Анатолий Григорьевич Литовченко. Анатолию Григорьевичу 61 год, он уроженец Кустанайской области Республики Казахстан. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «Механизация сельского хозяйства», получил квалификацию «инженер-механик». В 1983 году работал в Увельском районе старшим инженером по внедрению новой техники в сельскохозяйственное производство управления сельского хозяйства. Затем постепенно шел вверх по карьерной лестнице: заместитель председателя объединения по механизации Увельского районного агропромышленного объединения, глава товарищества с ограниченной ответственностью «Злак-Урал» Увельского района.

С 1990 по 1993 годы Литовченко обучался в очной аспирантуре Челябинского государственного агроинженерного университета, который окончил с отличием. В 1994 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук.

В 1996 году на выборах главы Увельского района Анатолий Литовченко одержал победу и до 2015 года пять раз побеждал на выборах главы района.

С 2006 года по 2016 год — председатель Совета муниципальных образований Челябинской области.

В 2016 году Анатолия Литовченко избрали депутатом Государственной думы по Коркинскому одномандатному округу. Единоросс Литовченков вошел в комитет по аграрной политике. Литовченко выступил соавтором 52 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и звание «Почетный работник общего образования РФ».