«Мечел» рассказал об экологических проектах в Челябинске

Мероприятия обсудили на стратегической сессии

Экологические мероприятия на челябинских предприятиях «Мечела» осветили на стратегической сессии в рамках национальной экологической премии «Чистый воздух».

Премия учреждена Российским экологическим движением и медиагруппой «Комсомольская правда». Это награда, которой отмечаются успехи компаний, общественных организаций и регионов, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду. Результаты конкурса станут известны в декабре, сейчас жюри оценивает поданные заявки.

Стратегическая сессия была посвящена Челябинску, который стал одним из 12 промышленных городов, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». В сессии, которую вел Сергей Хорошаев, заместитель председателя Российского экологического движения, приняли участие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, директор департамента по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел» Олег Долматов, президент общественной организации «Чистая страна» Александр Чекшин, руководитель направления центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования АО «Россельхозбанк» Наталья Худякова.

Олег Долматов поделился информацией о ходе реализации на челябинских предприятиях компании (Челябинском металлургическом комбинате, заводе «Мечел-Кокс» и других) проектов, закрепленных экологическими соглашениями с органами власти и вошедших в федеральную программу «Чистый воздух». Инвестиции во все природоохранные проекты «Мечела» в Челябинске до 2024 года составят 14,5 млрд рублей. По результатам реализации экомероприятий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизятся на 15 тыс. тонн в год.

Представитель «Мечела» перечислил реализованные проекты модернизации оборудования на Челябинском металлургическом комбинате. В 2020 году на ЧМК заменили конвертер № 1, смонтировали современную трехступенчатую систему газоочистки, что позволило на треть снизить объем выбросов в атмосферу. Тогда же проведен капитальный ремонт доменной печи № 4. В стадии реализации — строительство аспирации литейного двора этой печи. В 2021 году завершен капитальный ремонт методической печи № 3.

Также проводится модернизация завода «Мечел-Кокс». Здесь проведено техническое перевооружение бензольного отделения с внедрением оборотного цикла охлаждения технической воды без контакта с атмосферным воздухом. Это позволило полностью ликвидировать крупные источники выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода. Обновлена коксовая батарея № 8 с применением системы газоотводящих стояков и бездымной загрузки угля, что позволило значительно снизить выбросы загрязняющих веществ.

На сегодняшний день вложения «Мечела» в экологическую программу на челябинских предприятиях составили порядка 5 млрд рублей. Успешная реализация всего комплекса мероприятий позволит по итогам 2024 года достичь целевых показателей национального проекта.

Олег Долматов также ответил на вопрос об открытости предприятий для общественности.

«У экологических активистов серьезный запрос именно на диалог. Поэтому мы стали организовывать площадки для прямого общения. Начали мы с того, что в формате общественных слушаний провели презентацию итогов экологического аудита наших челябинских предприятий профильным институтом НИИ „Атмосфера“. Мы честно рассказали, где у нас есть проблемы и как мы их будем решать. Потом мы пошли дальше — инициировали в 2019 году проведение экологического форума „Экоинжиниринг“, в рамках которого было несколько площадок для обсуждения всех возможных экологических проблем, волнующих представителей общественности Челябинска. С тех пор мы ежегодно его проводим. Благодаря такой коммуникации мы поняли, что жители Челябинска очень активны, они готовы предлагать свои экологические инициативы. Это небольшие проекты, которые способен реализовать один человек или небольшая группа людей, но они требуют финансовой поддержки. Так мы учредили ежегодный грантовый конкурс „ЭКО Проектор“. У нас есть и другие проекты, позволяющие нам ближе общаться с челябинцами: это традиционные уже субботники с благоустройством дворов в Металлургическом районе, это совместные высадки деревьев и другие мероприятия», — отметил Олег Долматов.

«Если говорить о контроле за состоянием воздушной среды города, то в этом отношении сейчас многое делается. В Челябинске создан территориальный информационный автоматический центр, к которому подключены приборы контроля, способные в автоматическом режиме передавать данные о загрязнении атмосферного воздуха в единое хранилище данных для последующего анализа и принятия управленческих решений. В работу этой системы мы вовлекаем промышленные компании, в том числе „Мечел“. Сейчас на предприятии идет закупка малогабаритных станций слежения за выбросами, которые будут работать на границах санитарно-защитной зоны. Мы очень плотно и эффективно работаем с компанией в этом направлении», — отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.