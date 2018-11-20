/ Евгений Тефтелев поблагодарил за работу депутатов в прощальном слове мэра

Экс-глава Челябинска присутствовал на голосовании за врио.

На голосовании за кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Челябинска присутствовал Евгений Тефтелев. Он искренне поздравил Владимира Елистратова с новой должностью, а затем произнес прощальное слово. В нем экс-мэр отметил, что работа была плодотворной, и она не заканчивается: выстроенными векторами будет пользоваться Владимир Елистратов, а Евгений Тефтелев — продолжать взаимодействие с депутатским корпусом.

Я хочу выразить слова благодарности за совместную работу, практически 4-летнюю, которую мы с вами вели. Тот конструктив, который был насыщен все эти годы, помогал решать многие и многие вопросы. Каждого из вас я знаю лично, с каждым мы сталкивались, я старался вникнуть во все чаяния депутатского корпуса, а они отражали мнение жителей города Челябинска. Я надеюсь, что конструктив, который у нас получился, будет присущ в дальнейшей работе. Это поможет врио Владимиру Елистратову войти в ритм, улучшить работу и продолжить. Депутатский корпус, надо полагать, всегда будет союзником, будет помогать решать задачи, которые ставятся. Мы будем неоднократно соприкасаться с депутатским корпусом и делать все, чтобы Челябинск был лучше и лучше. — сказал Евгений Тефтелев.

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Борис Дубровский объявил о смене власти в Челябинске. Евгений Тефтелев решил оставить пост мэра по собственному желанию.