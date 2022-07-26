Постпредство Челябинской области в Москве реорганизуют в казенное учреждение

Цель — повысить эффективность работы

Власти Челябинской области запустили процесс ликвидации постоянного представительства региона при правительстве РФ. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Однако в пресс-службе губернатора Первому областному информагентству уточнили, что без своего «филиала» в Москве регион не останется.



Согласно тексту документа функции постпредства отныне предстоит выполнять самому региональному правительству. Упоминание представительства будет убрано из документов о структуре властей Челябинской области, сотрудникам подразделения предстоит урегулировать все связанные с работой в Москве юридические вопросы.

«Постоянное представительство Челябинской области при правительстве РФ перестает существовать как орган власти и в итоге будет преобразовано в казенное учреждение. За ним сохранится прежний функционал. Реорганизация направлена на сокращение количества органов власти, количества чиновников, а также сокращение аппарата и затрат бюджета на его финансирование», — уточняют в пресс-службе губернатора.

Главой ликвидационной комиссии назначен и. о. руководителя полпредства Олег Щегрикович. Напомним, он возглавил подразделение в мае 2022 года после увольнения Ивана Калашникова.