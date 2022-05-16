Уволен постоянный представитель Алексея Текслера в Москве

Губернатор отправил Ивана Калашникова в отставку ровно через три года после назначения на должность

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об освобождении от занимаемой должности руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.



Постановление об отставке Ивана Калашникова датировано 13 мая, однако появилось в Сети только 16-го числа. Калашников был уволен с госслужбы с формулировкой «по инициативе гражданского служащего».

Иван Калашников, до того — помощник министра торговли РФ, был назначен руководителем постоянного представительства региона с 14 мая 2019 года — то есть когда Алексей Текслер являлся временно исполняющим обязанности губернатора. После его отставки старшим в представительстве остается первый заместитель руководителя Олег Шегрикович.