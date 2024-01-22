Полпред поручил активизировать информирование жителей УрФО о порядке проведения выборов

Владимир Якушев назвал предстоящие выборы президента России беспрецедентными по значимости

Полномочный представитель президента РФ на Урале Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов, входящих в округ. Одной из центральных тем стала подготовка к предстоящим выборам президента.

Полпред подчеркнул, что выборы главы государства в текущей геополитической обстановке беспрецедентны по значимости и влиянию на будущее как России, так и всего мира, и поставил перед инспекторами ряд задач.

«Ключевые задачи регионов: обеспечить легитимность выборов, безопасность их проведения, а также качественное техническое и организационное сопровождение голосования», — акцентировал Владимир Якушев.

Он добавил, что также внимание следует сосредоточить на информировании жителей о порядке проведения выборов.

Напомним, в двух регионах Уральского федерального округа, в Свердловской и Челябинской областях, будет организовано дистанционное электронное голосование, подать заявление на участие в нем можно с 29 января по 11 марта 2024 года на портале «Госуслуги».

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года.