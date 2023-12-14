Открыто, честно, легитимно: Челябинская область готова к новому электоральному циклу

Поздравляя членов избиркомов с 30‑летием избирательной системы РФ, губернатор поставил четкие задачи на будущий год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на пленарном заседании, посвященном 30‑летию избирательной системы Российской Федерации. Он поздравил участников встречи — членов облизбиркома, УИКов и ТИКов, представителей совещательных органов избирательной системы региона, Совета ветеранов и Совета председателей, региональных отделений политических партий и других — со знаковой датой и поставил ряд задач на новый электоральный цикл.

«Мы сегодня оцениваем именно этот период новейшей истории нашей страны, когда в России были заложены основы современной избирательной системы, а волеизъявление граждан стало ключевым фактором российской политики. Голос избирателя — это своего рода ценный актив, который требует профессионального учета. В этом плане наша избирательная система — одна из самых совершенных и прогрессивных в мире. Это касается и организации процесса голосования, и системы подсчета голосов, и внедрения новых цифровых решений», — сказал глава региона.

Он добавил, что на предстоящих выборах президента в марте 2024 года будут активно применяться такие технологии, как «Дистанционное электронное голосование» и «ИнформУИК».

Председатель облизбиркома Евгений Голицын подтвердил: избирательная система региона готова к применению на практике всех последних наработок ЦИК, впрочем, разъяснительная работа о преимуществах новаций среди всех участников процесса будет продолжена.

«В рамках избирательной кампании по выборам президента России мы будем применять уже ставшую привычной технологию „Мобильный избиратель“, позволяющую любому определить наиболее удобный избирательный участок, на котором он сможет проголосовать традиционным способом в любой из трех дней голосования. Будет реализован проект „ИнформУИК“ — поквартирный, подомовой обход всех избирателей членами участковых избирательных комиссий для информирования о проведении выборов. Еще одна технология — „Дистанционное электронное голосование“, ДЭГ, — наиболее современная форма голосования, которая предоставляет дополнительные возможности избирателям отдать свой голос на выборах наиболее удобным и приемлемым для них способом», — рассказал Евгений Голицын.

Он рассказал, как на Южном Урале прошла тренировка проведения ДЭГ: «Для участия в тренировке зарегистрировались 121 тысяча избирателей Челябинской области, это 4,7% от общей численности избирателей, и около 70% из них приняли участие в тренировочном голосовании. Это дало возможность проанализировать нюансы данной технологии и сделать выводы о том, как реализовать их максимально эффективно в будущем», — рассказал председатель облизбиркома.

Губернатор в своем выступлении также отметил ответственное отношение к делу руководителей, членов и сотрудников избирательных комиссий. «Благодаря их труду наши сограждане реализуют важнейшее конституционное право избирать и быть избранными», — подчеркнул Алексей Текслер.

В свою очередь, Евгений Голицын поблагодарил власти региона за взаимодействие и решение выделить средства на обучение членов и сотрудников избирательных комиссий. Это тем ценнее, что в этом году участковые комиссии — в связи с истечением сроков полномочий — обновились почти на треть.

«Наша работа требует глубоких знаний, четкости, организованности, объективности и в немалой степени умения быть деликатными с людьми, внимательными к их запросам, претензиям — то есть быть готовыми к дополнительной психологической нагрузке. Понимая это, мы много внимания уделяем обучению, повышению квалификации и приобретению новых навыков организаторами выборов. На базе учебного центра избирательной комиссии области еженедельно в режиме ВКС проводятся обучающие семинары-совещания с участием руководителей аппаратов и системных администраторов ТИКов, а также руководителей. В 2023 году прошло 45 таких семинаров, на которых были рассмотрены более 170 актуальных вопросов и тем, касающихся избирательного права и процесса. В июне прошли обучение и последующее успешное тестирование с получением сертификатов на платформе российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России 100% членов территориальных избирательных комиссий, более 95% членов УИК, а также лица, зачисленные в резерв составов УИК», — сказал Евгений Голицын.

Губернатор подтвердил: подход, в основе которого сотрудничество, будет сохранен, впереди — важные выборы.

«В марте следующего года граждане России изберут президента, и этот выбор определит развитие нашей страны на многие годы вперед. Новый электоральный цикл накладывает на всех нас особую ответственность, поскольку будет проходить в условиях сложного геополитического противостояния, повышенного внимания со стороны международных организаций, предстоящая кампания требует от нас серьезного внимания и, конечно, четкого соблюдения законодательства. В том, что предстоящие выборы пройдут в нашем регионе в целом спокойно, я не сомневаюсь, работу по подготовке мы уже ведем, в этом смысле у нас есть понимание и четкие планы. Надо быть готовыми к тому, что силы извне ситуацию будут раскачивать различными способами, пытаться дискредитировать процесс. Но я уверен, что у них ничего не получится», — резюмировал губернатор.

В завершение выступления Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и активное участие в организации и проведении выборов всех уровней на территории региона.

Избирательная система Российской Федерации насчитывает в своих рядах 900 тысяч членов с правом решающего голоса. В Челябинской области отвечают за избирательный процесс более 20 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В единый день голосования в 2024 году в Челябинской области планируется 50 избирательных кампаний, по результатам которых будет замещен 481 вакантный мандат.