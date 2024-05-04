Политическую устойчивость Алексея Текслера оценили федеральные аналитики

В Челябинской области наблюдается существенная динамика

В 2024 году выборы губернаторов пройдут в 19 российских регионах, в том числе в Челябинской области. Аналитики коммуникационного холдинга «Минченко консалинг» составили XVI рейтинг политической устойчивости губернаторов и оценили их работу на благо своих регионов. Алексей Текслер получил 17 баллов, говорится в документе.

«Наиболее существенная политическая динамика наблюдается в Челябинской области, где разворачиваются тектонические изменения, связанные с волной национализации ряда региональных предприятий. Тем не менее, в рамках данного процесса Алексей Текслер сумел добиться решения застарелой проблемы в виде переноса производства завода ЧЭМК за пределы города с целью улучшения экологической ситуации. Более того, часть национализированных активов могут быть в итоге переданы местным бизнес-структурам»,— говорится в документе рейтинга.





Кроме того, в феврале этого года Алексей Текслер встречался с президентом Владимиром Путиным. В ходе этой встречи и было принято решение о переносе ЧЭМК за пределы Челябинска. По словам аналитиков, подобные встречи практически всегда являются сигналом о поддержке губернатора и одобрения его персонального участия в плановых региональных выборах.

Напомним, еще в 2022 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии сообщил, что намерен идти на второй губернаторский срок, поскольку у него еще очень много планов.