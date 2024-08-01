Подъезд жилого дома обрушился в Нижнем Тагиле после взрыва газа

Есть пострадавшие

В жилой пятиэтажке Нижнего Тагила (город в Свердловской области) взорвался газ. Подъезд, в котором находился эпицентр взрыва, разрушен полностью — он обвалился.

Сейчас на месте трагедии идет разбор завалов. Из-под груды бетона достают пострадавших.

По данным СМИ, две недели назад дом проверяли специалисты газовых служб. Тогда серьезных претензий к состоянию газового оборудования в доме не было. По неофициальным данным, на момент публикации материала количество пострадавших при обрушении достигло шести человек, среди них три ребенка. Под завалами могут находиться еще девять человек, в том числе четыре ребенка.

Напомним, в 2024 году челябинцев обязали заключать договоры на проверку газовых плит — новые правила защищают от мошенников и несчастных случаев с газом.