Партия «Справедливая Россия — За правду» поддержит Алексея Текслера на выборах губернатора

Лидер регионального отделения сделал заявление о предстоящей избирательной кампании

Председатель Совета челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Валерий Гартунг поддержит действующего губернатора Алексея Текслера на предстоящих выборах. Об этом депутат заявил журналисту челябинского издания ЕАН.

«Считаю, что у нас хороший губернатор. Он на своем месте. И я буду рекомендовать региональному отделению партии поддерживать Алексея Леонидовича Текслера. Да, это повлечет за собой определенные сложности. Нам придется объяснять избирателю, что Текслер — это Текслер, а Котова — это Котова. Что это разные люди. Поэтому нормально критиковать городские власти за то, что городские проблемы не решаются, и при этом поддерживать губернатора», — сказал Валерий Гартунг.

Он пояснил, что ранее партия поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента, но при этом выступала против партии «Единая Россия». Напомним, Алексея Текслера избрали губернатором в сентябре 2019 года на пять лет. В этом году в сентябре пройдут выборы главы региона.