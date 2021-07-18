«Партия роста» выдвинула в Госдуму кандидата-одномандатника по Коркинскому округу

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года

«Партия роста» в Челябинской области по одномандатным избирательным округам выдвинула одного кандидата — анестезиолога-реаниматолога областной клинической больницы № 3 Евгения Евсеева по Коркинскому округу. Информация появилась на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

О Евгении Евсееве известно немного. Родился он 6 апреля 1983 года. В 2010 году окончил Южно-Уральский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2017 году там же прошел курсы повышения квалификации по специальности «Анестезиология и реаниматология». Стаж работы 11 лет. Женат, есть дочь.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Челябинской городской думы Сергей Селещук, который возглавляет региональное отделение «Партии роста», будет под первым номером в партийном списке кандидатов в Госдуму. Однако эту информацию в пресс-службе партии опровергли.