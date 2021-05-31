«Партия Роста» опровергла сообщения о выдвижении в Госдуму челябинского депутата

Партийные списки будут сформированы только на федеральном съезде

В «Партии Роста» не подтверждают прошедшую в СМИ Южного Урала информацию о выдвижении Сергея Селещука во главу регионального партсписка кандидатов в Госдуму. Как сообщили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе политического объединения, кандидаты по одномандатным и федеральным округам будут утверждены в течение июня на федеральном съезде партии.



В СМИ Челябинской области прошла информация, что депутат Челябинской городской думы Сергей Селещук, возглавляющий региональное отделение «Партии Роста», станет номером первым в партийном списке кандидатов в Госдуму. Однако ни одномандатники, ни «списочники» еще не утверждены.

«В течение ближайших двух недель мы определимся с точной датой партийного съезда. На нем и будут утверждены списки, в том числе по Челябинской области, и лидеры списков», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе «Партии Роста».

Добавим, по данным пресс-службы, партия намерена выставить на выборы в Государственную думу 350 кандидатов по 38 территориальным группам.

Напомним, Сергей Селещук дважды избирался в Челябинскую городскую думу от «Единой России». Реготделение «Партии Роста» он возглавил в январе 2021 года, сменив на этом посту миасского бизнесмена и экс-депутата ЗСО Валихана Тургумбаева.