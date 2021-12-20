Осужденного за мошенничество челябинского депутата лишат полномочий заочно

Калининский райсовет Челябинска примет решение по поводу Алеси Субботиной 23 декабря

23 декабря Совет депутатов Калининского района Челябинска примет решение о лишении полномочий Алеси Субботиной, в октябре признанной виновной в афере с квартирами. Голосование пройдет в заочном режиме, сообщили Первому областному информагентству в райсовете.



«Нам поступило уведомление, с 10 до 12 часов 23 декабря будем голосовать по телефону. Если не возникнут чисто технические проблемы, то мандат Субботиной освободится, она же сама об этом просит», — рассказал депутат Челябинской городской думы Денис Лапотышкин.

Напомним, районный депутат Алеся Субботина в октябре 2021 года была признана виновной в мошенничестве (статья 159 УК РФ) и получила 4 года условного срока. По закону ее должны были лишить депутатского статуса, однако фракция «Справедливой России — За Правду» и шесть депутатов-единороссов заблокировали соответствующее решение совета. Районная прокуратура обратилась в суд, заявляя о неисполнении представительным органом решения суда. В конце концов Субботина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Интересно, что заявление прокуратуры будет рассмотрено судом за день до собрания, 22 декабря.