Олег Гербер подал заявку на праймериз ЕР для выборов в Госдуму

Партия продлила регистрацию кандидатов до 14 мая

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в Государственную думу РФ.

Олег Гербер признался, что участвует в такой процедуре впервые и немного волнуется. При этом он подчеркнул, что кампания для него далеко не первая. Само голосование всегда несет интригу: интересно, сколько человек отдадут за тебя голос и выдвинет ли партия кандидатуру. Спикер областного парламента отметил, что в процедуре существует списочная часть и кандидаты, которые идут по одномандатным округам. Все они действуют как одна большая команда Челябинской области во главе с губернатором.

«Мы идем с таким лозунгом, как „Есть результат!“. Хотелось бы показать нашим избирателям, что то самое будущее уже сейчас реализуется. Планов, конечно, еще очень много, задач тоже много. Есть те самые результаты, о которых как о планах мы говорили еще в своей народной программе пять лет назад. Партия „Единая Россия“ — это партия власти, и все, что происходит, так или иначе происходит либо при деятельном участии, либо благодаря партии», — сказал спикер областного парламента.





Сейчас «Единая Россия» формирует новую программу на следующую пятилетку. Именно с этой главной мыслью — делать что-то для людей и добиваться результата — Олег Гербер идет на предварительное голосование.

ЕР продлевает регистрацию кандидатов на предварительное голосование. Завершится прием заявок 14 мая. На сайте pg.er.ru уже зарегистрировались более четырех тысяч кандидатов. Конкурс превысил девять человек на место. Секретарь генсовета Владимир Якушев пояснил, что от региональных оргкомитетов поступила информация о неспадающем потоке желающих. Поэтому партия решила продлить сроки и дать большему количеству людей возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России».