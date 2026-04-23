В Красноармейском округе собирают наказы в народную программу ЕР

На форуме «Есть результат!» подвели итоги пятилетней работы партии

В селе Миасском Красноармейского муниципального округа прошел форум «Есть результат!», организованный местным отделением партии «Единая Россия». Главная задача — подвести итоги реализации народной программы за последние пять лет и выработать предложения для нового программного документа на 2026–2030 годы. Участие в мероприятии приняли партийный актив, представители профсоюзов, ветераны, почетные граждане, а также депутат Государственной думы Олег Голиков и заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселев.





Секретарь местного отделения, глава Красноармейского округа Сергей Сергеев рассказал о том, что удалось сделать за пять лет. По его словам, благодаря партийным проектам, которые пересекаются с федеральными и региональными программами, в округе построили шесть мини-футбольных полей, Центральный стадион, ледовый корт с искусственным покрытием и новый Дом культуры.





«Вводим жилье в эксплуатацию. Мы находимся на четвертом месте — более 100 тысяч квадратных метров за год», — отметил Сергей Сергеев.

Также при поддержке правительства области отремонтировали более 100 километров региональных дорог в асфальтовом исполнении.





Особое внимание на форуме уделили помощи участникам специальной военной операции. Глава округа напомнил, что инициатива исходила от жителей села Шумово: женщины начали точечно искать земляков на передовой и отправлять им посылки. Со временем к ним присоединились администрация и депутаты.

«Уже последний, 14‑й гуманитарный конвой — это более 30 тонн груза от нашего округа. Сам лично проезжал, встречался с ребятами», — поделился Сергей Сергеев.

Помимо грузов и посылок, бойцам передали три автомобиля УАЗ.





Руководитель межмуниципального координационного совета «Северный» Алексей Денисенко подчеркнул, что «Единая Россия» отличается открытостью и последовательностью.





«Сейчас начинается новый цикл, новые депутаты, вполне возможно, придут в Госдуму с новыми задачами. Они будут претворять в жизнь новую народную программу», — сказал Алексей Денисенко.

Директор Лазурненской школы Любовь Фриз рассказала о помощи партии образовательному учреждению. Благодаря программе «Теплое окно» в школе заменили большую часть окон, перекрыли крышу, получили спортивную площадку, мини-футбольное поле, хоккейный корт с теплыми раздевалками. В этом году открывается агрокласс при поддержке Минсельхоза и «Единой России».

«Хотелось бы завершить этот проект, чтобы наши дети уже с малого возраста имели возможность приобщаться к профессиям из сельского хозяйства», — отметила Любовь Фриз.

Свое предложение в новую народную программу она уже сформулировала: благоустроить участок на территории школы, где появятся беговая дорожка и современные тренажеры, чтобы сельские ребята могли заниматься спортом наравне с городскими сверстниками.





Сбор предложений для обновленной народной программы продолжится до 31 мая 2026 года. Их можно передать в исполком местного отделения или оставить онлайн на сайте «Есть результат!». Как отметил Алексей Денисенко, партия последовательно претворяет в жизнь запросы людей, делая жизнь населения более комфортной и перспективной во всех сферах — от образования до социально-культурного развития.



