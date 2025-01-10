Назначена глава Тракторозаводского района Челябинска

Татьяна Букреева избавилась от приставки «и. о.»

Главой Тракторозаводского района Челябинска назначена Татьяна Букреева, которая исполняла обязанности руководителя администрации с октября 2024 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

К работе в новом статусе она приступила с 10 января 2025 года.

Татьяна Александровна Букреева родилась 17 декабря 1980 года в селе Горшково Шумихинского района Курганской области. В 2003 году окончила Шадринский государственный педагогический институт, квалификация «учитель начальных классов». В 2007 году — Уральскую академию госслужбы, квалификация «менеджер».

Трудовую деятельность начала с 1998 года в должности педагога-организатора Кипельской основной школы Шумихинского района. С 2006 года возглавляла отдел культуры администрации, а в 2009 году назначена на должность заместителя главы Шумихинского района по социальной политике. С 2015 года — директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа.

В 2021 году была назначена на должность заместителя главы администрации Тракторозаводского района Челябинска по социальным вопросам. С октября 2024 года по настоящее время исполняла обязанности главы района.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что руководителем управления информационной политики администрации Челябинска стала Юлия Труднева.