Назначен новый руководитель управления информационной политики Челябинска

Управление возглавила Юлия Труднева

Начальником управления информационной политики администрации Челябинска назначена Юлия Труднева, сообщили в мэрии.

К своим обязанностям она приступила с 10 января 2025 года.

Юлия Труднева сменила на посту Владимира Сафонова, который возглавлял управление с 2011 года.

Труднева Юлия Игоревна родилась и выросла в Челябинске. Окончила факультет журналистики ЧелГУ. Последние 10 лет работала пресс-секретарем министерства финансов Челябинской области. До поступления на госслужбу, с 2007 года, работала журналистом в различных СМИ города.