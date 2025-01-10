Начальником управления информационной политики администрации Челябинска назначена Юлия Труднева, сообщили в мэрии.
К своим обязанностям она приступила с 10 января 2025 года.
Юлия Труднева сменила на посту Владимира Сафонова, который возглавлял управление с 2011 года.
Труднева Юлия Игоревна родилась и выросла в Челябинске. Окончила факультет журналистики ЧелГУ. Последние 10 лет работала пресс-секретарем министерства финансов Челябинской области. До поступления на госслужбу, с 2007 года, работала журналистом в различных СМИ города.