Начальник УФСБ по Южному Уралу может попасть в санкционный список США

Генерал-майор Дмитрий Иванов оказался в одном документе с Романом Абрамовичем и Сергеем Собяниным



Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, сообщает РИА «Новости». Все люди из списка, по версии американской стороны, причастны к нарушениям прав человека.



Законопроект, по данным СМИ, внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. В случае одобрения конгрессом он будет иметь рекомендательный характер, решение о санкциях должен принять Белый дом. Инициатор поправки — конгрессмен-демократ Том Малиновски. В список вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, известные бизнесмены — например, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алексей Миллер. Из числа российских силовиков американские конгрессмены рекомендуют применить санкции к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, руководителю ФСИН Александру Калашникову, начальнику Росгвардии Виктору Золотову, и — неожиданно — к начальнику УФСБ по Челябинской области генерал-майору Дмитрию Иванову.

Челябинские эксперты в заморском законопроекте не видят ничего страшного.

«Обращаем внимание, что в проект санкционного списка Конгресса США попал начальник челябинского ФСБ Дмитрий Иванов, что дополнительно повышает его политический вес», — находит плюс в возможных санкциях политолог Александр Мельников.

В пресс-службе управления ФСБ по региону корреспонденту Первого областного информагентства сообщили, что также в курсе утверждения санкционного списка. Правда, информацию в УФСБ нашли не в РИА «Новости», а в видеоблоге журналиста Алексея Караулова, причем Иванов там был назван начальником УФСБ по Томской области (до перевода в Челябинскую область генерал действительно занимал эту должность).

Как сообщало ИА «Первое областное», Дмитрий Иванов прибыл в Челябинскую область в январе 2021 года. Ранее он командовал Томским управлением, до того занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Новосибирской области.