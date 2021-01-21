Госбезопасность на Южном Урале возглавил Дмитрий Иванов

Генерал-майор прибыл в Челябинскую область из Томска

В управлении ФСБ по Челябинской области — давно ожидаемая замена высшего должностного лица. 21 января в Челябинск прибыл генерал-майор Дмитрий Иванов, до того командовавший контрразведкой в Томской области. Сергей Сизов передает ему дела и в ближайшее время вылетит в Новосибирскую область, куда и назначен руководителем регионального управления ФСБ.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УФСБ по Южному Уралу, рокировка генералов прописана в указе президента России от 22 декабря 2020 года. О Дмитрии Иванове известно, что он с 2016 года руководил Томским областным управлением госбезопасности, а до того служил первым заместителем начальника УФСБ по Новосибирской области.