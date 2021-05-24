На Южном Урале стартовали праймериз «Единой России»

По итогам приемной кампании в предварительном голосовании участвуют 135 кандидатов

В полночь 24 мая стартовало предварительное голосование для определения кандидатов в депутаты Госдумы от Челябинской области. Южноуральцам предстоит выбрать из 135 участников праймериз ЕР, сообщает оргкомитет кампании.



По данным оргкомитета, всего для участия в предварительном голосовании было подано 198 заявлений, отсеялись, таким образом, 63 человека. 65 кандидатов претендуют на участие в выборах в Госдуму по одномандатным избирательным округам, 70 — по федеральному округу, то есть по партийным спискам.

Напомним, в 2021 году предварительное голосование проходит 24—30 мая в электронном формате. Желающие выбрать своего кандидата должны были зарегистрироваться на сайте праймериз через портал госуслуг. Челябинцам, кроме кандидатов в Госдуму, предстоит определиться еще с кандидатами в шесть районных советов областного центра: везде, кроме Советского района, в сентябре пройдут довыборы. Победителей праймериз партия утвердит 19 июня на съезде в Москве.

«За технической стороной процесса следит Москва, никаких сбоев пока не было. Я проголосовал без проблем. Сегодня в Челябинском реготделении откроется ситуационный центр праймериз, за голосованием будут наблюдать наши сотрудники исполкома, юристы и айтишники. Будут работать федеральная и региональная горячие линии», — рассказал Первому областному информагентству руководитель областного исполнительного комитета ЕР Денис Моисеев.

Позвонить по телефону горячей линии в случае возникновения затруднения южноуральцы могут по номерам 8-800-555-0200 и 8-351-263-97-04.

«Нам очень важно, чтобы процедура электронного предварительного голосования прошла максимально открыто, конкурентно и гласно. У нас есть интересные кандидаты, есть конкуренция. Наша цель — определить сильнейших кандидатов, которые к выборам уже заручатся определенной поддержкой граждан. На сегодняшний день в процедуре в качестве выборщиков изъявляли желание участвовать более 170 тысяч южноуральцев. Регистрация выборщиков продолжается, каждый из их голосов — это выбор своего представителя, своего кандидата. Будем следить за процедурой, оказывать помощь по всем возникающим вопросам. Главное, чтобы все желающие участвовать во внутрипартийном голосовании легко воспользовались этой возможностью», — комментирует готовность партии заместитель главы регионального оргкомитета по проведению праймериз Анатолий Векшин.