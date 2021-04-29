На Южном Урале эвакуаторщиков начнут штрафовать за порчу задержанных авто

Депутаты ЗСО Челябинской области приняли соответствующие поправки в региональный закон об административной ответственности

Сотрудники и организации, эвакуирующие автомобили нарушителей, будут нести административную ответственность за повреждение задержанных автомобилей. Такой законопроект приняли сегодня, 29 апреля, депутаты Законодательного собрания Челябинской области, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



Поправки в областной закон об административных правонарушениях озвучил на заседании ЗСО депутат Алексей Беседин. Он сообщил коллегам и журналистам, что в органы власти поступает множество жалоб от южноуральцев, чьи автомобили за какое-то нарушение были принудительно доставлены на штрафстоянку.

«Специализированные организации игнорируют обязанность по составлению акта приема-передачи в двух эксземплярах, один из которых должен передаваться владельцу задержанного автомобиля. В акте фиксируется техническое состояние в момент эвакуации и при передаче собственнику, то есть отображаются все возможные повреждения, полученные во время эвакуации. Без такой бумаги автовладельцы не могут доказать, что их машины повредили именно сотрудники спецорганизаций, а это приводит к многочисленным конфликтам», — объяснил Алексей Беседин.

По словам депутата, до сих пор наказание за нарушение правил эвакуации в Челябинской области предусмотрено не было. При разработке законопроекта Беседин с коллегами опирался на опыт других субъектов федерации: наказание для эвакуаторщиков предусмотрено в Свердловской и Курганской областях, Башкортостане, Пермском крае.

После вступления закона в силу нарушители-эвакуаторщики за неоформление документов и повреждение машин могут быть подвергнуты штрафу: от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 15 до 30 тысяч для организаций. Составлением административных протоколов по таким ситуациям займутся специалисты министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, рассмотрением дел — мировые судьи.