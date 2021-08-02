На выборы в Госдуму в Златоусте зарегистрировался бывший лидер КПРФ

Петр Свечников стал официальным кандидатом от Российской партии свободы и справедливости

1 августа список зарегистрированных одномандатников на выборах в Госдуму в Челябинской области пополнили два члена Российской партии свободы и справедливости и выступающий от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» миасский депутат, сообщает пресс-служба регионального избиркома.



В Златоустовском одномандатном избирательном округе зарегистрировались сразу два кандидата. От «СР», как и ожидалось, в выборах в Госдуму будет участвовать депутат миасского городского собрания Павел Логинов. РПСС, как сообщало ИА «Первое областное», выдвинуло здесь Петра Свечникова, депутата первых созывов Государственной думы РФ и в прошлом — лидера регионального отделения КПРФ.

Еще один активист партии свободы и справедливости, юрист Андрей Попов, зарегистрирован в Металлургическом избирательном округе.

Всего, напомним, на федеральные выборы в пяти одномандатных округах выдвинуты 60 кандидатов, девять из них — самовыдвиженцы. 4 августа независимым кандидатам предстоит представить в избирательную комиссию Челябинской области подписи избирателей в свою поддержку.