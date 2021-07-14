От Южного Урала «Гражданская платформа» выдвинула в Госдуму венеролога

А «Партия свободы и справедливости» объединила списки Челябинска, Кургана и Оренбурга

Очередные участники выборов в Госдуму раскрыли секрет своих региональных списков. Документы в ЦИК подали непарламентские «Гражданская платформа» и «Российская партия свободы и справедливости». Как следует из информации на сайте Центризбиркома РФ, «Гражданская платформа» выдвигает от Челябинской области список из четырех человек, а РПСС — шестерых кандидатов, вошедших в объединенную группу от Челябинска, Оренбурга и Кургана.



Номером первым в списке «Гражданской платформы» значится врач-дерматовенеролог областного кожно-венерологического диспансера № 3 Анастасия Никонова. Следующие за ней кандидаты к Южному Уралу отношения не имеют: юрисконсульт Дмитрий Боярский и водитель Эдуард Громатский — жители Иркутской области, машинист компрессорных установок Надыр Мурсальцев — из Астрахани. Одномандатник заявлен только один: Анастасия Никонова выступит в Коркинском избирательном округе.

Список Российской партии свободы и справедливости возглавил бывший депутат Госдумы, в прошлом — руководитель челябинского обкома КПРФ Петр Свечников. География других кандидатов весьма разнообразна: РПСС выдвигает челябинского юриста Андрея Попова, директора Уральского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Владислава Долгова, заместителя руководителя департамента развития по Курганской области Александра Приданникова, директора магнитогорского ООО «Информправо» Сергея Торопова и бухгалтера из Краснодарского края Вячеслава Верина.

Напомним, на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года будут представлены 32 российские партии. 14 из них по результатам региональных выборов 2020 года имеют право выдвигать кандидатов, не собирая подписи электората в свою поддержку.