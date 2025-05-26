Алексей Текслер провел заседание по национальной политике в Челябинской области

И пригласил всех к участию в мероприятиях, посвященных традиционным духовным ценностям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание Совета по реализации государственной национальной политики, где подчеркнул важность межнационального и межконфессионального согласия в условиях сложной геополитической ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона отметил, что на Южном Урале стало меньше конфликтов на национальной почве, тем не менее власти должны активно заниматься профилактикой экстремизма, в том числе использовать инструменты софинансирования при реализации муниципальных программ (субсидии, конкурсы, грантовые программы регионального и федерального уровня).

Алексей Текслер представил Совету руководителя недавно созданного Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан Михаила Подобеда.





Центр уже наладил сотрудничество с крупнейшими работодателями региона и провел курс лекций по содействию адаптации трудовых мигрантов более чем 1,5 тысяч иностранных граждан.

«Центр создан и является пилотным проектом, курируемым непосредственно Федеральным агентством по делам национальностей. В перспективе адаптационный центр будет анализировать миграционную ситуацию, определять основные характеристики миграционного потока в регион, выявлять места компактного проживания мигрантов, участвовать в профилактике экстремизма и терроризма», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также пригласил собравшихся принять участие в масштабных мероприятиях, посвященных традиционным духовным ценностям и культурному наследию региона: региональном фестивале «Троица в Троицке», международной конференции «Расулевские чтения» и областном Сабантуе в Аргаяшском районе.