На пост главы Еманжелинского района заявились пять кандидатов

Среди них действующий мэр, два чиновника, бизнесмен и железнодорожник

Собрание депутатов Еманжелинского района завершило прием заявлений от кандидатов в главы муниципалитета, сообщили Первому областному информагентству в конкурсной комиссии территории. На пост главы района претендуют пять человек.



По данным технического секретаря конкурсной комиссии Александры Сониной, на участие в конкурсе заявились пять человек. Как раз сегодня стартовала проверка поданных о них сведений. Предварительно в конкурсе участвуют машинист-инструктор локомотивных бригад дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» Иван Цивилёв, предприниматель Евгений Райс, замглавы Еманжелинска Андрей Энтин, юрисконсульт городской администрации Нурлан Кинибаев и действующий глава Евгений Светлов.

Как сообщало ИА «Первое областное», прием документов в Еманжелинском районе проходил с 24 января по 4 февраля. Сам конкурс пройдет 10 марта, именно в марте заканчивается срок полномочий Евгения Светлова.