В двух муниципалитетах Челябинской области объявлены конкурсы по выбору глав

Истекает срок полномочий у первых лиц Снежинска и Еманжелинского района

Собрания депутатов Снежинска и Еманжелинского района объявили конкурсы на замещение должностей глав муниципалитетов: у Игоря Сапрыкина и Евгения Светлова к концу зимы истекают сроки полномочий.



Прием документов в Еманжелинском районе стартует 24 января и продлится до 4 февраля. Сами конкурсные процедуры пройдут 10 марта. Пока неизвестно, кто, кроме действующего главы Евгения Светлова, намерен побороться за кресло первого лица муниципалитета.

В Снежинске прием документов продлится с 7 по 18 февраля, сам конкурс пройдет в здании администрации 24 марта. Известно, что глава муниципалитета Игорь Сапрыкин примет участие в борьбе за должность.