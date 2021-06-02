Экс‑пресс‑секретарь Бориса Дубровского ушел с поста сахалинского вице‑губернатора

Дмитрий Федечкин заявляет, что увольнение связано с появившейся в дальневосточных СМИ порочащей его честное имя информацией

2 июня подал в отставку вице-губернатор Сахалинской области Дмитрий Федечкин, ранее работавший пресс-секретарем главы Южного Урала. Информацию об увольнении по собственному желанию Федечкин подтвердил в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное».



«Пока по своему будущему — без комментариев», — заявил Федечкин Первому областному информагентству.

Дмитрий Николаевич объяснил также, что в настоящее время правоохранительные органы ведут оперативную работу в областном медиахолдинге «Губернские ведомости», которым Федечкин руководил в 2020 году.

«Я не считаю себя виновным, но намерен защищать свое честное имя. Мне не стыдно перед жителями Сахалина за свою работу. Вместе с тем не хочу, чтобы ситуация вокруг меня повлияла на благополучие региона и репутацию губернатора», — заявил Дмитрий Николаевич Первому областному информагентству.

Напомним, Дмитрий Федечкин возглавлял пресс-службу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, затем некоторое время работал при врио губернатора Алексее Текслере. Уволившись с госслужбы, около года трудился в медиаструктурах Русской медной компании, пока не получил предложение с Дальнего Востока. На должность вице-губернатора Сахалина, курирующего информационную политику, назначен в конце декабря 2020 года.