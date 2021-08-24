Выплаты в размере 15 тысяч рублей получат курсанты и работники правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Раннее президент объявил о выплате 15 тысяч рублей военным. Сегодня стало известно, что она будет в одном размере — вне зависимости от числа звезда на погонах. Единовременная выплата будет распространена на правоохранителей и курсантов, заявил сегодня президент.
Напомним, единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры, в том числе работающие. Соответствующий указ уже подписан.
Глава государства считает необходимым повысить доходы некоторых категорий россиян на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.
Также Владимир Путин поручил законодательно защитить социальные выплаты от списания за долги и по исполнительным производствам.
Кроме того, на съезде обсудили запуск новой программы по расселению аварийного жилья — расселять будут жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года по всей России.
Также президент поддержал идею продлить на год мораторий на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях.