Курсанты и работники правоохранительных органов получат по 15 тысяч рублей

Владимир Путин анонсировал новые единовременные выплаты на фоне инфляции 2021 года

Выплаты в размере 15 тысяч рублей получат курсанты и работники правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Раннее президент объявил о выплате 15 тысяч рублей военным. Сегодня стало известно, что она будет в одном размере — вне зависимости от числа звезда на погонах. Единовременная выплата будет распространена на правоохранителей и курсантов, заявил сегодня президент.

Напомним, единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры, в том числе работающие. Соответствующий указ уже подписан.

Глава государства считает необходимым повысить доходы некоторых категорий россиян на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.

Также Владимир Путин поручил законодательно защитить социальные выплаты от списания за долги и по исполнительным производствам.

Кроме того, на съезде обсудили запуск новой программы по расселению аварийного жилья — расселять будут жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года по всей России.

Также президент поддержал идею продлить на год мораторий на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях.