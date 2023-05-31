Конфискованную одежду и обувь в России постановили передавать нуждающимся

Нелегальный товар смогут направлять на гуманитарные цели

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, по которому конфискованные товары легкой промышленности (главным образом одежду и обувь) будут не уничтожать, а передавать тем, кто в них нуждается. Об этом пресс-служба нижней палаты парламента сообщила сегодня, 31 мая.

В настоящее время социальным организациям можно передавать медицинские изделия, продукты питания и т. д., конфискованные в рамках уголовных или административных дел. Теперь под это правило попадут и товары легкой промышленности.

В Госдуме уточнили, что по новому закону МЧС или Минобороны смогут, например, распределять конфискат на гуманитарные цели. Правительству РФ предстоит позаботиться о том, чтобы при этом опасный для здоровья конфискат не попал к людям.

Прежде чем вступить в силу, новый закон должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что уральские таможенники передали более 1400 коробок нелегальной косметики, задержанных на границе осенью 2022 года.