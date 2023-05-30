Конфискованные кремы передали домам престарелых в Челябинской области

На подарки ушло 1400 коробок с косметикой

Уральские таможенники передали более 30 тысяч кремов учреждениям социальной защиты Челябинской и Свердловской областей, сообщает пресс-служба Уральской электронной таможни.

Более 1400 коробок нелегального крема задержали осенью 2022 года. Оказалось, что партия косметики стоимостью более 4 млн рублей ехала из Узбекистана с поддельными документами. На коробках стоял известный товарный знак, но продукция не имела к нему непосредственного отношения.

«Косметические средства отправили на экспертизу, которая подтвердила качество и безопасность изъятого товара. На перевозчика составили административный протокол по факту нарушения прав интеллектуальной собственности, а крем для рук не стали уничтожать и передали в безвозмездное пользование»,

— рассказывает начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Крем передали в дома престарелых.

С начала года таможенники также передали в дома престарелых сахар и товары народного потребления, ткани на общую сумму более 33 миллионов рублей.

«Первый раз мы получали обувь мужскую и обувь детскую. Во второй раз — сахар. А теперь — крем для рук. Стационарных учреждений больше 20 в области, и каждое получит свою порцию крема. Это ежедневный уход, он нужен каждому человеку: не важно, где он живет — в интернате или дома. В моем учреждении больше 215 человек: и мужчины, и женщины — они все нуждаются в уходовой косметике»,

— говорит директор Челябинского психоневрологического интерната Елена Кузнецова.